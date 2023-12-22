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Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Аббасом

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщили в Кремле.
Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Аббасом
  • AP

Отмечается, что в ходе беседы лидеры рассмотрели вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта.

Путин проинформировал коллегу о предпринимаемых российской стороной шагах по деэскалации конфликта и обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Российский лидер добавил, что Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование.

Кроме того, Путин и Аббас подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на основе создания независимого государства Палестина.

Ранее самолёт Ил-76 МЧС России доставил 18 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. 

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