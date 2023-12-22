Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Аббасом
- AP
Отмечается, что в ходе беседы лидеры рассмотрели вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта.
Путин проинформировал коллегу о предпринимаемых российской стороной шагах по деэскалации конфликта и обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Российский лидер добавил, что Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование.
Кроме того, Путин и Аббас подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на основе создания независимого государства Палестина.
Ранее самолёт Ил-76 МЧС России доставил 18 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.