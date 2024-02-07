NBC: Израиль никогда не согласится на предложенный ХАМАС план прекращения огня

Власти Израиля никогда не пойдут на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник.

Ранее ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Он включает полный вывод войск Израиля, восстановление инфраструктуры сектора Газа и обмен заложниками и телами погибших.

«Тот факт, что ХАМАС требует для прекращения огня вывод Израилем своих войск, это то, на что Израиль никогда не согласится», — говорится в публикации телеканала.

По словам источника, израильские власти изучают выдвинутое предложение, однако настроены по отношению к нему пессимистично.

Ранее Египет презентовал Израилю и ХАМАС трёхэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа и постконфликтному периоду.

13 декабря российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прилагает все усилия для освобождения заложников ХАМАС, но без режима прекращения огня сделать это будет крайне сложно. В Тель-Авиве он встретился с освобождёнными россиянами, которые поблагодарили российскую сторону за помощь.