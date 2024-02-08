Панкин сообщил о попытках политизации ЧЭС со стороны недружественных стран
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Об этом пишет РИА Новости.
«Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона», — отметил он.
По словам Панкина, по причине постоянных попыток политизации организации работа на площадке во многом остаётся «подмороженной», но при этом большинство стран-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия.
Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о политизации Западом спецучреждений всемирной организации ради возрождения однополярного мира.