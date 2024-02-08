Панкин сообщил о попытках политизации ЧЭС со стороны недружественных стран

Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о попытках со стороны недружественных стран заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

Об этом пишет РИА Новости.

«Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона», — отметил он.

По словам Панкина, по причине постоянных попыток политизации организации работа на площадке во многом остаётся «подмороженной», но при этом большинство стран-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия.

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о политизации Западом спецучреждений всемирной организации ради возрождения однополярного мира.