Гатилов заявил о политизации Западом спецучреждений ООН

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о политизации Западом спецучреждений всемирной организации ради возрождения однополярного мира.

«Политизация работы специальных учреждений ООН, созданных для совместного решения задач социального, культурного, экономического и правового характера, уже в течение нескольких последних лет идёт в русле подхода Запада, который отчаянно стремится заставить весь мир играть по своим так называемым правилам», — заявил он РИА Новости.

По его словам, целью западных стран является дискредитация неугодных государств, возрождение однополярного мира, в котором «узкий круг стран навязывает свои правила, а от всех остальных требуется лишь их беспрекословно соблюдать».

Также он заявил о наличии возможностей для настоящей дипломатии ради достижения компромисса.

Гатилов при этом выразил мнение, что необходимо развивать набирающую обороты тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.