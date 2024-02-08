США приобрели у России в 2023 году уран на рекордные $1,2 млрд

Соединённые Штаты по итогам прошлого года приобрели у России уран на $1,2 млрд, что стало максимальным уровнем за всё время ведения статистики.

Об этом следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.

Отмечается, что предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне $1,05 млрд.

В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 т урана против 588 т годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 т.

Между тем в декабре прошлого года стало известно, что палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащённого урана из России.

В ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что власти США пытаются разорить своих «европейских вассалов» и заставляют их отказываться от всего российского, однако сам Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы.