Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта урана из России

Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащённого урана из России.

Как передаёт РИА Новости, законопроект будет действовать вплоть до 2040 года.

Необходимое большинство конгрессменов высказалось в поддержку инициативы.

Как сказано в материале, законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащённого урана, произведённого в России или одним из зарегистрированных в России предприятий.

При этом инициатива уполномочивает отменить этот запрет в случае, если другие источники поставок урана будут недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать национальным интересам Соединённых Штатов.

Ранее стало известно, что США в октябре 2023 года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 т.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти США пытаются разорить своих «европейских вассалов» и заставляют их отказываться от всего российского, однако сам Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы.