Соединённые Штаты и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть НАТО в украинский конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в материале для The Wall Street Journal.

По его словам, Германия не считает, что находится в состоянии войны с Россией и не ищет конфронтации с ней.

Шольц также заявил, что Вашингтон и Евросоюз будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в конфликт на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления Запада о якобы возможном конфликте России с НАТО и ЕС.

По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.