Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине
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По его словам, Германия не считает, что находится в состоянии войны с Россией и не ищет конфронтации с ней.
Шольц также заявил, что Вашингтон и Евросоюз будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в конфликт на Украине.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления Запада о якобы возможном конфликте России с НАТО и ЕС.
По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.