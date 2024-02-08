RT в Telegram
Подпишись

Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

Короткая ссылка
Соединённые Штаты и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть НАТО в украинский конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в материале для The Wall Street Journal.
Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

По его словам, Германия не считает, что находится в состоянии войны с Россией и не ищет конфронтации с ней.

Шольц также заявил, что Вашингтон и Евросоюз будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в конфликт на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления Запада о якобы возможном конфликте России с НАТО и ЕС.

По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить