Гатилов: политическая ангажированность УВКПЧ ООН возросла

Политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, сообщил постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Традиционная политическая ангажированность в деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека никуда не делась. Пожалуй, даже возросла», — отметил он.

По словам Гатилова, УВКПЧ продолжает публиковать политизированные заявления, которые касаются обстановки в неугодных Западу государствах. Проблемы в правозащитной сфере западных стран либо замалчиваются, либо преподносятся в ретушированном виде, добавил он.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что международные институты по правам человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрируют свою ангажированность.