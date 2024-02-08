МИД: Россия не вынужденно смотрит в сторону Азии, как пытаются представить США

Россия смотрит в сторону Азии не вынужденно, а считает данное направление в своей политике стратегическим, сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Об этом пишет ТАСС.

«Азиатский вектор в российской внешней политике — направление стратегическое, самодостаточное, ни в коей мере не конъюнктурное», — подчеркнул он.

По словам Руденко, в западных странах пытаются подавать ситуацию так, будто Москва вынужденно смотрит в сторону Азии из-за чинимых препятствий в Соединённых Штатах и Европе, однако это, как на Западе говорят, wishful thinking — принятие желаемого за действительное.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская и китайская стороны находятся в лучших отношениях за всю историю.

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь отмечал, что военные России и Китайской Народной Республики должны играть более важную роль в углублении двусторонней стратегической координации, а также в поддержании безопасности и стабильности в мире.