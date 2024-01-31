Шойгу: Россия и Китай — в лучших отношениях за всю историю
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время переговоров по видеосвязи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
«На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы российского оборонного ведомства, координация двух стран стабилизирует международную обстановку. Он также добавил, что Россия и Китай нацелены на реализацию всех достигнутых договорённостей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности.
Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.