Шойгу: Россия и Китай — в лучших отношениях за всю историю

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская и китайская сторона находятся в лучших отношениях за всю историю.

Соответствующее заявление он сделал во время переговоров по видеосвязи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

«На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы российского оборонного ведомства, координация двух стран стабилизирует международную обстановку. Он также добавил, что Россия и Китай нацелены на реализацию всех достигнутых договорённостей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности.

Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.