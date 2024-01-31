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Шойгу: Россия и Китай — в лучших отношениях за всю историю

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская и китайская сторона находятся в лучших отношениях за всю историю.
Шойгу: Россия и Китай — в лучших отношениях за всю историю
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время переговоров по видеосвязи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

«На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы российского оборонного ведомства, координация двух стран стабилизирует международную обстановку. Он также добавил, что Россия и Китай нацелены на реализацию всех достигнутых договорённостей, которые формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности.

Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.

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