Посол Мешков: объяснения Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что объяснения Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного.

По его словам, наёмничество во Франции преследуется уголовно, в связи с чем Париж открещивается от наличия французских наёмников на Украине, выискивая приемлемые объяснения и называя их «волонтёрами».

«Приводятся смешные аргументы: «они же воюют не во французской официальной форме». Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтёры», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Мешков заявил, что Франция не доказала, что погибшие на Украине французы были волонтёрами.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция оправдывает терроризм, когда обосновывает убийства украинскими войсками мирного населения «правом на самооборону».