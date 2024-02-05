МИД: Париж оправдывает терроризм, объясняя убийства ВСУ «правом на самооборону»
- РИА Новости
Она подчеркнула, что французские власти цинично закрывают глаза на то, что переданное ими вооружение специально используется Киевом для убийства мирных граждан в российских городах.
«Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма», — отметила Захарова.
Ранее основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что французские наёмники действуют на Украине под видом добровольцев.