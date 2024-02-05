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МИД: Париж оправдывает терроризм, объясняя убийства ВСУ «правом на самооборону»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция оправдывает терроризм, когда обосновывает убийства украинскими войсками мирного населения «правом на самооборону».
МИД: Париж оправдывает терроризм, объясняя убийства ВСУ «правом на самооборону»
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что французские власти цинично закрывают глаза на то, что переданное ими вооружение специально используется Киевом для убийства мирных граждан в российских городах.

«Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма», — отметила Захарова.

Ранее основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что французские наёмники действуют на Украине под видом добровольцев.

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