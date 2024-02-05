МИД: Париж оправдывает терроризм, объясняя убийства ВСУ «правом на самооборону»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция оправдывает терроризм, когда обосновывает убийства украинскими войсками мирного населения «правом на самооборону».

Она подчеркнула, что французские власти цинично закрывают глаза на то, что переданное ими вооружение специально используется Киевом для убийства мирных граждан в российских городах.

«Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма», — отметила Захарова.

Ранее основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что французские наёмники действуют на Украине под видом добровольцев.