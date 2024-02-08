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Посол Кузнецов: финским производителям выгодны поставки оружия Украине

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Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее, их активно поддерживает государство.

С таким заявлением выступил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее», — цитирует его РИА Новости.

Так, по словам дипломата, в конце прошлого года финские власти объявили о намерении инвестировать свыше €20 млн в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов.

Ранее Финляндия оказала военную помощь Украине на €1,6 млрд.

Также сообщалось, что Швеция выделила Украине $26,4 млн на проекты в области энергоэффективности.

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