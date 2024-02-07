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Посол России: Финляндия оказала военную помощь Украине на €1,6 млрд

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Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что к настоящему моменту Финляндия уже оказала военную помощь Украине на сумму в размере €1,6 млрд.
Посол России: Финляндия оказала военную помощь Украине на €1,6 млрд
  • АГН «Москва»

Об этом Кузнецов рассказал в беседе с РИА Новости.

«Совокупный объём финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в €1,6 млрд», — сказал собеседник агентства.

Кузнецов, ссылаясь на финские СМИ, сделал вывод, что Финляндия поставила украинской армии тяжёлые миномёты, различные ПЗРК и артиллерийские системы и боеприпасы, а также стрелковое оружие.

21 декабря прошлого года стало известно, что Хельсинки направляет Украине 21-й пакет военной помощи.

Как сообщили в Министерстве обороны Финляндии, Киеву передадут дополнительную военную технику на сумму €106 млн.

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