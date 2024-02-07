Швеция выделила Украине $26,4 млн на проекты в области энергоэффективности

Швеция выделила Украине $26,4 млн на поддержку проектов в сфере энергоэффективности.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в соцсетях.

Уточняется, что средства поступили в Фонд E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership), через него они будут выделяться в виде грантовой поддержки общинам.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что к настоящему моменту Финляндия уже оказала военную помощь Украине на сумму в размере €1,6 млрд.