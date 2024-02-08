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США выдали россиянина Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

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США выдали России её гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей.

Информация об этом появилась на сайте американской иммиграционной и таможенной службы страны.

«26 января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, мужчина въехал в США ещё в 2017 году по туристической визе и был задержан в 2020 году.

Ранее суд вынес приговор педофилу за растление двух девочек в лагере в Анапе.

В августе сообщалось, что в Ижевске девочка спрыгнула с четвёртого этажа для спасения от педофила.

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