Суд вынес приговор педофилу за растление двух девочек в лагере в Анапе
- РИА Новости
Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным суда, ночью 10 августа 2022 года подсудимый проник на территорию лагеря «Черноморская зорька» и совершил преступления сексуального характера в отношении двух девочек.
Он приговорён к лишению свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчине также запретили пять лет заниматься педагогической деятельностью.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних сестёр в заброшенном гараже.