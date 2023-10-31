Суд вынес приговор педофилу за растление двух девочек в лагере в Анапе

Суд вынес приговор уроженцу Тирасполя, который осуществил развратные действия против двух девочек в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» в Анапе.

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, ночью 10 августа 2022 года подсудимый проник на территорию лагеря «Черноморская зорька» и совершил преступления сексуального характера в отношении двух девочек.

Он приговорён к лишению свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчине также запретили пять лет заниматься педагогической деятельностью.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних сестёр в заброшенном гараже.