В Хабаровском крае ищут маньяка, изнасиловавшего двух маленьких девочек в гараже
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По словам источника, преступление произошло в селе Ильинка днём 28 октября.
В полицию с заявлением обратилась мать девочек, возраст которых — восемь и девять лет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК России.
Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала. Впоследствии злоумышленника задержали.