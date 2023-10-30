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В Хабаровском крае ищут маньяка, изнасиловавшего двух маленьких девочек в гараже

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В Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних сестёр в заброшенном гараже.
В Хабаровском крае ищут маньяка, изнасиловавшего двух маленьких девочек в гараже
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам источника, преступление произошло в селе Ильинка днём 28 октября.

В полицию с заявлением обратилась мать девочек, возраст которых — восемь и девять лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК России.

Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала. Впоследствии злоумышленника задержали.

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