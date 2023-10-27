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РЕН ТВ: в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от педофила с ножом

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В Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала. Впоследствии злоумышленника задержали.
РЕН ТВ: в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от педофила с ножом
  • РИА Новости

Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, нападение произошло днём 25 октября в посёлке Зюкайка. 

Ранее судимый мужчина схватил школьницу за шею и пригрозил убить. Он увёл её вглубь леса и повёл в свою квартиру.

«Но она смогла отбиться от него и убежать», — сказал источник.

Вечером 25 октября педофила задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Амурской области в Тынде восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена. В результате девочка получила переломы позвоночника и ноги, а также ссадины головы.

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