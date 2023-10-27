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В Амурской области восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена

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В Амурской области в Тынде восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена. В результате девочка получила переломы позвоночника и ноги, а также ссадины головы.
В Амурской области восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным источника, три десятиклассницы удерживали девочку в квартире в доме, расположенном на улице Красная Пресня.

Пленница решила сбежать. Девочка вылезла из окна и хотела перелезть на козырёк подъезда, но сорвалась.

В сообщении говорится, что против десятиклассниц возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы после прыжка из окна школы во время пожарной тревоги.

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