В Амурской области восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена
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Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным источника, три десятиклассницы удерживали девочку в квартире в доме, расположенном на улице Красная Пресня.
Пленница решила сбежать. Девочка вылезла из окна и хотела перелезть на козырёк подъезда, но сорвалась.
В сообщении говорится, что против десятиклассниц возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы после прыжка из окна школы во время пожарной тревоги.