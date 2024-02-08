Конституционный суд Эквадора разрешил эвтаназию в стране

Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Каждый человек может принять свободное решение,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжёлым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью», — передаёт РИА Новости.

По данным агентства, Минздрав страны должен в течении двух месяцев разработать регламенты проведения эвтаназии.

В 2022 году франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годара ушёл из жизни в результате эвтаназии.

Летом прошлого года суд на Кипре освободил британца, задушившего свою жену по её просьбе.