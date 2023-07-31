Суд на Кипре освободил британца, задушившего свою жену по её просьбе

На Кипре суд освободил из-под стражи 76-летнего британца Дэвида Хантера, который провёл в тюрьме 19 месяцев за непредумышленное убийство своей тяжелобольной жены.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы очень довольны сегодняшним приговором суда, который означает, что Дэвид вскоре выйдет на свободу», — прокомментировал адвокат Майкл Полак.

В октябре 2020 года Хантер задушил свою болеющую раком крови 52-летнюю жену. Отмечается, что она сама просила его помочь ей умереть. В январе 2021 года мужчина был приговорён к двум годам заключения в центральной тюрьме Никосии, так как на Кипре запрещена эвтаназия.

Ранее сообщалось, что в США четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом мясника.

Также несколько человек пострадали в Техасе в результате стрельбы в больнице.