В США четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом мясника
- globallookpress.com
Об этом сообщает NBC News.
«Полиция сообщила, что четыре человека получили ранения — один в критическом состоянии — в результате серии, казалось бы, случайных нападений с ножом», — говорится в заявлении.
Уточняется, что нападения произошли в нескольких точках недалеко друг от друга.
Когда полицейские нашли нападавшего, то он отказался сдаться и попытался наброситься на них, в результате чего они открыли по нему стрельбу и он погиб. У злоумышленника в момент происшествия в руке был нож мясника.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют мотивы преступления.
Ранее мужчина в Нью-Йорке открыл стрельбу по прохожим.