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Libération: режиссёр Годар умер в результате эвтаназии

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Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годара ушёл из жизни в результате эвтаназии. Об этом сообщила газета Libération со ссылкой на его близких.
Libération: режиссёр Годар умер в результате эвтаназии
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Они сообщили, что режиссёр не был болен.

«Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — говорится в тексте.

Газета напоминает, что в Швейцарии разрешена эвтаназия.

Ранее стало известно, что Годар скончался на 92-м году жизни.

Отмечается, что он стоял у истоков французской новой волны в кинематографе и был режиссёром почти восьми десятков фильмов, в их числе «Маленький солдат», «На последнем дыхании», «Моцарт — навсегда».

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