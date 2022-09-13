Libération: режиссёр Годар умер в результате эвтаназии

Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годара ушёл из жизни в результате эвтаназии. Об этом сообщила газета Libération со ссылкой на его близких.

Они сообщили, что режиссёр не был болен.

«Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — говорится в тексте.

Газета напоминает, что в Швейцарии разрешена эвтаназия.

Ранее стало известно, что Годар скончался на 92-м году жизни.

Отмечается, что он стоял у истоков французской новой волны в кинематографе и был режиссёром почти восьми десятков фильмов, в их числе «Маленький солдат», «На последнем дыхании», «Моцарт — навсегда».