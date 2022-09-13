Libération: режиссёр Годар умер в результате эвтаназии
- AFP
- © Bertrand GUAY
Они сообщили, что режиссёр не был болен.
«Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — говорится в тексте.
Газета напоминает, что в Швейцарии разрешена эвтаназия.
Ранее стало известно, что Годар скончался на 92-м году жизни.
Отмечается, что он стоял у истоков французской новой волны в кинематографе и был режиссёром почти восьми десятков фильмов, в их числе «Маленький солдат», «На последнем дыхании», «Моцарт — навсегда».