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Шольц: страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», — цитирует Шольца РИА Новости.

При этом он отметил, что страны альянса будут сопротивляться любым попыткам «втянуть НАТО» в конфликт на Украине.

Также Шольц заявил, что Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие.

Кроме того, стало известно, что ФРГ достигла пределов в производстве боеприпасов для Украины.

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