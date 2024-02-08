Шольц: страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», — цитирует Шольца РИА Новости.

При этом он отметил, что страны альянса будут сопротивляться любым попыткам «втянуть НАТО» в конфликт на Украине.

Также Шольц заявил, что Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие.

Кроме того, стало известно, что ФРГ достигла пределов в производстве боеприпасов для Украины.