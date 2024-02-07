Шольц: Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие
- AP
Об этом Шольц сказал в преддверии поездки в США, передаёт агентство Reuters.
По мнению Шольца, если Германия останется единственным источником военной помощи ВСУ, это может привести к «настоящей опасности».
«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — подчеркнул он.
1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.