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Шольц: Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ «недостаточно большая», чтобы в одиночку осуществлять военную помощь Вооружённым силам Украины.
Шольц: Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие
  • AP

Об этом Шольц сказал в преддверии поездки в США, передаёт агентство Reuters.

По мнению Шольца, если Германия останется единственным источником военной помощи ВСУ, это может привести к «настоящей опасности».

«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — подчеркнул он.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.

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