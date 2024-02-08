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CENTCOM: США 7 февраля ударом по Ираку уничтожили командира «Катаиб Хезболлы»

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Силы Центрального командования США заявили, что 7 февраля ударом по Ираку был уничтожен командир «Катаиб Хезболлы».

Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.

«7 февраля в 21:30 силы CENTCOM нанесли удар по Ираку в ответ на нападение на американских военнослужащих, убив командира «Катаиб Хезболлы», ответственного за непосредственно планирование и участие в нападениях на силы США в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.

При этом Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии.

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