CENTCOM: США 7 февраля ударом по Ираку уничтожили командира «Катаиб Хезболлы»

Силы Центрального командования США заявили, что 7 февраля ударом по Ираку был уничтожен командир «Катаиб Хезболлы».

Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.

«7 февраля в 21:30 силы CENTCOM нанесли удар по Ираку в ответ на нападение на американских военнослужащих, убив командира «Катаиб Хезболлы», ответственного за непосредственно планирование и участие в нападениях на силы США в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.

При этом Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии.