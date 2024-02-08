CENTCOM: США 7 февраля ударом по Ираку уничтожили командира «Катаиб Хезболлы»
Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.
«7 февраля в 21:30 силы CENTCOM нанесли удар по Ираку в ответ на нападение на американских военнослужащих, убив командира «Катаиб Хезболлы», ответственного за непосредственно планирование и участие в нападениях на силы США в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.
При этом Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии.