Небензя: Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии

Россия призывает международное сообщество осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии.

Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и САР», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что удары США по САР и Ираку рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Также постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь отметил, что удары США по Ираку и САР грубо нарушают суверенитет двух стран.