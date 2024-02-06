Небензя: Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии
Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
«Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и САР», — сказал он.
Ранее Небензя заявил, что удары США по САР и Ираку рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.
Также постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь отметил, что удары США по Ираку и САР грубо нарушают суверенитет двух стран.