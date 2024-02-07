Нетаньяху: Израиль находится на пути к полной победе в конфликте с ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к полной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Слова Нетаньяху приводит газета The Times of Israel.

«Мы находимся на пути к полной победе, и она близка. Речь идёт не о годах или десятках лет, а месяцах», — сказал он.

По словам премьера, Армия обороны Израиля «творит чудеса».

Ранее ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Он включает полный вывод войск Израиля, восстановление инфраструктуры сектора Газа и обмен заложниками и телами погибших.

После этого телеканал NBC News со ссылкой на источник заявил, что власти Израиля никогда не пойдут на предложенный ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.