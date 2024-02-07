Боррель сообщил, что Зеленский попросил больше снарядов, дронов и систем ПВО

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Владимир Зеленский попросил у партнёров поставить украинской армии больше снарядов, беспилотников и систем противовоздушной обороны.

РИА Новости

Об этом еврочиновник написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Он (Зеленский. — RT) попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО», — говорится в сообщении. Боррель назвал главным приоритетом актуальной внешней политики ЕС мобилизацию дополнительной военной техники ЕС для ВСУ. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.