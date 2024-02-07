Axios: Израиль предупредил США, что ЦАХАЛ может расширить операцию в Газе
- AP
Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.
«Ответ был составлен таким образом, чтобы заставить Израиль отвергнуть его. Позиция ХАМАС приведёт к продолжению войны, и наши силы вскоре войдут в новые места в секторе Газа», — приводит портал слова израильского военного министра.
По словам представителя ХАМАС в Иране Халеда аль-Каддуми, реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа в случае его согласования будет постепенной и зависит от действий Израиля.
NBC со ссылкой на источник отмечал, что власти Израиля никогда не пойдут на предложенный палестинским движением план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.