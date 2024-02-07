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ХАМАС: реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля

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Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа в случае его согласования будет постепенной и зависит от действий Израиля.
ХАМАС: реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля
  • AFP

Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

«Комплексное видение реализации соглашения такое, что оно будет постепенным и будет зависеть от действий другой стороны. После всех этих жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Египет презентовал Израилю и ХАМАС трёхэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа и постконфликтному периоду.

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