ХАМАС: реализация сделки о прекращении огня зависит от Израиля

Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа в случае его согласования будет постепенной и зависит от действий Израиля.

Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

«Комплексное видение реализации соглашения такое, что оно будет постепенным и будет зависеть от действий другой стороны. После всех этих жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Египет презентовал Израилю и ХАМАС трёхэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа и постконфликтному периоду.