Маск: санкции ЕС против Карлсона оскорбят американскую общественность

Если Евросоюз действительно введёт санкции против американского журналиста Такера Карлсона, это встревожит и оскорбит общественность США, считает предприниматель Илон Маск.

«С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность», — написал он в соцсети X.

В Евросоюзе 7 февраля подняли вопрос введения санкций против Такера Карлсона за то, что он взял интервью у президента России Владимира Путина. Так, бывший премьер-министр Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что уже призвал ЕС изучить вопрос о запрете Карлсону на поездки в Европу.

Сам журналист заявил, что не чувствует себя виноватым.

Он заранее предупредил, что западные правительства сделают всё возможное, чтобы наложить запрет на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать».