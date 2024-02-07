В Евросоюзе призвали ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным

В Евросоюзе подняли вопрос введения санкций против известного американского журналиста Такера Карлсона за то, что он взял интервью у президента России Владимира Путина, сообщает Newsweek со ссылкой на еврочиновников.

Так, бывший премьер-министр Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил изданию, что уже призвал ЕС изучить вопрос о запрете Карлсону на поездки в Европу. Он назвал журналиста «рупором» Дональда Трампа.

Бывший депутат Европарламента Луис Гарикано тоже гневно выразился в адрес Такера Карлсона, назвав его «не репортёром, а пропагандистом самого отвратительного режима на европейской земле».

Президент России дал интервью американскому журналисту, подтвердили в Кремле. Видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже 73,8 млн просмотров в соцсети X. Сам журналист заявил, что не чувствует себя виноватым.

Он заранее предупредил, что западные правительства сделают всё возможное, чтобы наложить запрет на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать».