Белый дом: США продолжат поддержку Киева на фоне сообщений об отставке Залужного
- AFP
«Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооружённые силы», — цитирует его РИА Новости.
Салливан назвал кадровые решения внутренним делом Украины. Он добавил, что подобные вопросы нельзя решить из Вашингтона или Брюсселя.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.