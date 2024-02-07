Белый дом: США продолжат поддержку Киева на фоне сообщений об отставке Залужного

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине поддержку, несмотря на возможные перестановки в украинском военном руководстве.

«Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинские вооружённые силы», — цитирует его РИА Новости.

Салливан назвал кадровые решения внутренним делом Украины. Он добавил, что подобные вопросы нельзя решить из Вашингтона или Брюсселя.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.