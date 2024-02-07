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Джейк Салливан уверен, что большинство американцев поддерживает Украину

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждён, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за продолжение поставок оружия украинской армии. Такое мнение он выразил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Джейк Салливан уверен, что большинство американцев поддерживает Украину
  • Gettyimages.ru

«Мы последовательно приводили доводы, почему поддержка Украины отвечает основополагающим интересам национальной безопасности Соединённых Штатов и трансатлантического альянса. Я считаю, что мы продолжаем одерживать верх в этом вопросе и подавляющее большинство американского народа усматривает в этом целесообразность», — заявил чиновник.

Салливан также рассказал о «крепкой двухпартийной группе» сенаторов и конгрессменов, которая «продолжает поддерживать Украину».

«Поэтому мы будем придерживаться этого курса», — цитирует Салливана ТАСС.

Вместе с этим накануне президент Джо Байден выразил разочарование тем, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате. Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине.

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