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Дуда заявил о вере в способность Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что верит в способность бывшего президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа, если тот выиграет президентские выборы в Соединённых Штатах.
Дуда заявил о вере в способность Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Руанде.

По его словам, он на личном опыте знает то, как Трамп реализовывал свои обещания в свой президентский срок.

«То, что он обещал мне, было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено», — цитирует его РИА Новости.

Поэтому, по словам Дуды, он может уверенно сказать, что Трамп «держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьёзно».

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом. 

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность намерениями кандидата в президенты США завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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