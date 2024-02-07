Дуда заявил о вере в способность Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что верит в способность бывшего президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа, если тот выиграет президентские выборы в Соединённых Штатах.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Руанде.

По его словам, он на личном опыте знает то, как Трамп реализовывал свои обещания в свой президентский срок.

«То, что он обещал мне, было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено», — цитирует его РИА Новости.

Поэтому, по словам Дуды, он может уверенно сказать, что Трамп «держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьёзно».

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность намерениями кандидата в президенты США завершить конфликт на Украине за 24 часа.