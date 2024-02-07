МИД: главным условием соглашения ХАМАС и Израиля должно быть прекращение огня

Главным условием нового соглашения по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС должно быть прекращения огня в секторе Газа, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Об этом пишет ТАСС.

«Главным является то, что говорил наш президент (Владимир Путин. — RT) с самого начала: необходимо скорейшее обеспечение прекращения огня в Газе», — подчеркнул он.

Вершинин уточнил, что это ключевое условие, чтобы спасти людей и получить беспрепятственный доступ для оказания гумпомощи населению, а также создать условия для восстановления политического процесса, ведущего к реализации двугосударственного решения.

Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

30 января израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.