МИД: главным условием соглашения ХАМАС и Израиля должно быть прекращение огня
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Об этом пишет ТАСС.
«Главным является то, что говорил наш президент (Владимир Путин. — RT) с самого начала: необходимо скорейшее обеспечение прекращения огня в Газе», — подчеркнул он.
Вершинин уточнил, что это ключевое условие, чтобы спасти людей и получить беспрепятственный доступ для оказания гумпомощи населению, а также создать условия для восстановления политического процесса, ведущего к реализации двугосударственного решения.
Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.
30 января израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.