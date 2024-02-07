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Politika: Европа уже готова к разделу Украины после поражения ВСУ

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Сербское издание Politika выразило мнение, что некоторые европейские страны уже готовы к разделу украинской территории после поражения ВСУ.
Politika: Европа уже готова к разделу Украины после поражения ВСУ
  • РИА Новости

«Государства — члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идёт о разделе Украины... Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — говорится в материале.

Как указывает издание, на некоторых ресурсах в интернете уже начали появляться карты Восточной Европы, на которых Украина вообще больше не значится.

В статье подчёркивается, что больше всего такой раздел украинской территории не нравится именно России, потому что все европейские страны, желающие расшириться за счёт Украины, являются членами НАТО, и российская сторона явно будет против, чтобы альянс был практически на её пороге.

Ранее сообщалось, что венгерская партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо указывал, что Украина не является независимой страной.

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