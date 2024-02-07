Сенатор Ковитиди: пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий резонанс

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его анонсированное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

По словам сенатора, американский тележурналист Такер Карлсон прорывает антироссийскую информационную блокаду.

«Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!» — отмечает Ковитиди.

Журналист снял обращение, в котором подчеркнул, что «американская общественность практически не осведомлена о реальной ситуации в России и её отношениях с соседями, а также о внутренней и внешней политике России».

«Желание разобраться в истинном состоянии вещей заслуживает нашего с вами внимания, особенно ценно, что исходит оно от американского журналиста. Уверена, что пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в Соединённых Штатах», — подчёркивает сенатор.

Также, по словам Ковитиди, Карлсон не скрывает, что не поддерживает политику Белого дома на разрыв всех отношений с Россией.

«Уже за одни эти заявления хочется пожать руку американскому журналисту и выразить слова поддержки нашим крымчанам, успевшим пригласить господина Карлсона на празднование десятилетия «крымской весны», — добавила собеседница RT.

Ранее Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина.