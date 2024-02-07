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Посол: россияне в Польше прежде всего страдают от нагнетания атмосферы русофобии

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Находящиеся в Польше россияне страдают от атмосферы русофобии, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Посол: россияне в Польше прежде всего страдают от нагнетания атмосферы русофобии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, для тех граждан России, которые находятся в Польше, дискомфорт создаёт главным образом атмосфера русофобии и «охоты на ведьм», которые нагнетаются с подачи властей и подавляющего большинства СМИ.

В Польше постоянно пополняется национальный санкционный список, в который вносят прежде всего предпринимателей из России и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке, добавил посол.

Андреев также заявил, что сотрудников российского диппредставительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы.

Ранее вице-премьер — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил вооружённый конфликт с Россией в будущем.

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