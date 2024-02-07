Посол в Польше сообщил о попытке спецслужб вербовать работников дипмиссий России

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил в интервью РИА Новости, что сотрудников российских диппредставительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы.

По его словам, фиксируются враждебные действия против российских учреждений.

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал дипломат.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил об участившихся попытках вербовки россиян Киевом для диверсий.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вербовка разведками через соцсети — это распространённая практика.