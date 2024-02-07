Посол в Польше сообщил о попытке спецслужб вербовать работников дипмиссий России
По его словам, фиксируются враждебные действия против российских учреждений.
«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал дипломат.
Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил об участившихся попытках вербовки россиян Киевом для диверсий.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вербовка разведками через соцсети — это распространённая практика.