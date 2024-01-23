Песков: вербовка разведками через соцсети — распространённая практика
- РИА Новости
Говоря об опубликованном в социальной сети X вербовочном ролике для сотрудничества россиян с ЦРУ, Песков отметил, что разведки нередко прибегают к такому приёму.
«Разведки мира прибегают к соцсетям для рекрутирования, но надо как бы сказать ЦРУ, что аудитория «ВКонтакте» намного большая, чем X», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.
Ранее стало известно о новой схеме вербовки российских граждан с использованием Telegram, которую начали применять спецслужбы Украины.