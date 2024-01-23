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Песков: вербовка разведками через соцсети — распространённая практика

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Использование разведками стран мира социальных сетей для вербовки граждан — распространённая практика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: вербовка разведками через соцсети — распространённая практика
  • РИА Новости

Говоря об опубликованном в социальной сети X вербовочном ролике для сотрудничества россиян с ЦРУ, Песков отметил, что разведки нередко прибегают к такому приёму.

«Разведки мира прибегают к соцсетям для рекрутирования, но надо как бы сказать ЦРУ, что аудитория «ВКонтакте» намного большая, чем X», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее стало известно о новой схеме вербовки российских граждан с использованием Telegram, которую начали применять спецслужбы Украины.

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