NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву
Об этом пишет газета The New York Times.
По словам дипломатов, правительства партнёров США наблюдают за действиями Вашингтона в этот «поворотный момент истории».
Кроме того, она подчеркнули, что решения, которые сейчас принимают Соединённые Штаты, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы.
Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжают поставки Украине военного оборудования с рынка.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.