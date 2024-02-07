NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву

Группа из нескольких американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, обосновав такой шаг риском для США потерять доверие союзников.

Об этом пишет газета The New York Times.

По словам дипломатов, правительства партнёров США наблюдают за действиями Вашингтона в этот «поворотный момент истории».

Кроме того, она подчеркнули, что решения, которые сейчас принимают Соединённые Штаты, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы.

Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжают поставки Украине военного оборудования с рынка.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.