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Байден пока не готов рассматривать отдельные проекты по помощи Украине и Израилю

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Президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.
Байден пока не готов рассматривать отдельные проекты по помощи Украине и Израилю
  • Gettyimages.ru

«Я не собираюсь сдаваться сейчас, нам нужно всё, мир наблюдает за нами», — сказал президент, отвечая на вопрос, поддержит ли он возможность принятия законопроектов по поддержке Израиля или Украины без привязки друг к другу. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Байден, Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.

По его словам, законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.

Байден уверен, что за проволочками с законопроектом стоит бывший президент Дональд Трамп.

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