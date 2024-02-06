Байден пока не готов рассматривать отдельные проекты по помощи Украине и Израилю
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«Я не собираюсь сдаваться сейчас, нам нужно всё, мир наблюдает за нами», — сказал президент, отвечая на вопрос, поддержит ли он возможность принятия законопроектов по поддержке Израиля или Украины без привязки друг к другу. Его слова приводит РИА Новости.
Как заявил Байден, Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.
По его словам, законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.
Байден уверен, что за проволочками с законопроектом стоит бывший президент Дональд Трамп.