Байден пока не готов рассматривать отдельные проекты по помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.

«Я не собираюсь сдаваться сейчас, нам нужно всё, мир наблюдает за нами», — сказал президент, отвечая на вопрос, поддержит ли он возможность принятия законопроектов по поддержке Израиля или Украины без привязки друг к другу. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Байден, Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.

По его словам, законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.

Байден уверен, что за проволочками с законопроектом стоит бывший президент Дональд Трамп.