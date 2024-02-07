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Пентагон: США продолжают поставки Украине военного оборудования с рынка

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США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI.

Об этом заявила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх.

По её словам, некоторые контракты в рамках USAI являются долгосрочными.

«Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — цитирует Сингх РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина находится в отчаянном положении из-за нехватки оружия.

Также в Белом доме отметили, что Байден настроен на поддержку Украины вопреки позиции конгресса.

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