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Белый дом: Байден настроен на поддержку Украины вопреки позиции конгресса

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Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем даст понять, что он настроен на продолжение поддержки Украины, несмотря на позицию конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: Байден настроен на поддержку Украины вопреки позиции конгресса
  • Gettyimages.ru

«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину», — приводит ТАСС его слова.

Байден надеется, подчеркнул Кирби, что обе палаты конгресса поддержат выделение помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что американский лидер наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским конгрессом.

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