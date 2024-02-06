Белый дом: Байден настроен на поддержку Украины вопреки позиции конгресса

Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем даст понять, что он настроен на продолжение поддержки Украины, несмотря на позицию конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину», — приводит ТАСС его слова. Байден надеется, подчеркнул Кирби, что обе палаты конгресса поддержат выделение помощи Киеву. Ранее сообщалось, что американский лидер наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским конгрессом.