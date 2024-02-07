Reuters: в ЕС отказались от использования активов России для восстановления Украины
Об этом пишет Reuters.
«Использование активов в качестве залога сопряжено с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация», — говорится в материале.
Ранее в Politico отметили, что ЕС опасается серьёзного ответа России в случае конфискации её активов.
Также глава Евросовета Шарль Мишель признал, что использование замороженных российских активов для нужд Украины является «непростой задачей».