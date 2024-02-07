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Reuters: в ЕС отказались от использования активов России для восстановления Украины

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Предложение Бельгии странам G7 использовать замороженные активы России в качестве залога под восстановление Украины не получило поддержки в Европе.

Об этом пишет Reuters.

«Использование активов в качестве залога сопряжено с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация», — говорится в материале.

Ранее в Politico отметили, что ЕС опасается серьёзного ответа России в случае конфискации её активов.

Также глава Евросовета Шарль Мишель признал, что использование замороженных российских активов для нужд Украины является «непростой задачей».

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