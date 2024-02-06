Журналист Карлсон будет добиваться интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон будет добиваться проведения интервью с Владимиром Зеленским, потому что все предыдущие интервью с ним в американских СМИ «являются не журналистикой, а государственной пропагандой».

«Американские издания общались с массой людей с Украины и сделали множество интервью с Зеленским. Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится, но те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это сплошные сессии подхалимства, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлечённости США в войну в Восточной Европе и платить за неё», — сказал он в видеообращении.

Подобная пропаганда является худшей в своём роде, считает Карлсон, потому что она «убивает людей».

6 февраля Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист подчеркнул, что американцы должны знать о том, что происходит как в России, так и на Украине.

Он поблагодарил владельца X Илона Маска за то, что миллиардер не будет блокировать предстоящее интервью.

Западные правительства, наоборот, сделают всё возможное, чтобы наложить запрет на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать», уверен Карлсон.