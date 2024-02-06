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NYT: разведка считает, что 32 из 136 израильских заложников погибли в Газе

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Израильская разведка пришла к выводу, что 32 из 136 заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, погибли. Об этом сообщила газета The New York Times.
NYT: разведка считает, что 32 из 136 израильских заложников погибли в Газе
  • AP

«Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны», — говорится в заявлении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.

В свою очередь, в ХАМАС заявили, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня.

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