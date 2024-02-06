NYT: разведка считает, что 32 из 136 израильских заложников погибли в Газе
- AP
«Сотрудники израильской разведки пришли к выводу, что по меньшей мере 32 из остававшихся 136 заложников… скончались с начала войны», — говорится в заявлении.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.
В свою очередь, в ХАМАС заявили, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня.